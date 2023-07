Por Samara Matos, na redação

A Fundação Bradesco disponibiliza mais de 50 cursos gratuitos em diversas aeras. As capacitações estão disponíveis através da Escola Virtual com variações do conteúdo programático e nível –iniciante, intermediário e avançado.

Os cursos gratuitos oferecidos pela Fundação Bradesco são nas áreas de Desenvolvimento Pessoal e Profissional, Enem e Vestibulares, Metodologias de aprendizagem, Negócios e inovação, Produtividade, Programação e Tecnologia da Informação.

Ao final de cada curso, o aluno receberá um certificado gratuito de conclusão.