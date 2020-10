Futsal Feminino Taboão da Serra perde final da Supercopa para Leoas da Serra

Direto da redação

O Futsal Feminino Taboão da Serra perdeu no sábado (24) por 4 a 1 a final da Supercopa na cidade de Lages (SC). A primeira partida aconteceu em março, antes da pandemia do novo coronavírus, com vitória da adversária por 2 a 1. O gol da equipe taboanense foi marcado pela ala Luana Moura.

Com a derrota, a equipe de Taboão da Serra fica fora da Taça Libertadores de Futsal Feminino, mas está entre as melhores equipes do país e tem rivalizado com as Leoas da Serra nas principais competições, conquistando a Copa do Brasil no final de 2019.

GOLEADA NO PAULISTA

A equipe taboanense estreou no Campeonato Estadual na quarta-feira da semana passada, dia 21, com goleada contra o Desportivo Sorocaba por 11 a zero.