GCM de Taboão da Serra mata suspeito de roubar relógio na Vila Olímpia

Um guarda civil metropolitano de Taboão da Serra matou um assaltante durante uma tentativa de roubo de um relógio Rolex na manhã desta terça-feira (27), na Vila Olímpia, Zona Sul de São Paulo. O incidente ocorreu por volta das 10h20 na rua Funchal, próximo a um posto de gasolina local.

Testemunhas relatam que o ladrão tentou roubar um motorista que havia parado no posto para calibrar os pneus. No entanto, sua tentativa foi frustrada pelo guarda civil metropolitano de Taboão da Serra, que estava de folga e testemunhou a ação.

O guarda, que acabara de deixar a esposa no trabalho e estava no posto para abastecer seu veículo, reagiu à tentativa de assalto, resultando em uma troca de tiros entre ele e o suspeito. O criminoso foi atingido e veio a óbito no local.

O caso foi registrado no 96º Distrito Policial, localizado no Itaim Bibi. As autoridades conduzem investigações para esclarecer os detalhes do incidente e determinar as circunstâncias precisas que levaram à morte do suspeito.