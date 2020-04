GCM de Taboão da Serra morre com suspeita de coronavírus

Direto da redação

Morreu nesta segunda-feira (27) o Guarda Civil Municipal (GCM) de Taboão da Serra, Rogério dos Santos Meneses, de 45 anos. Ele estava internado na UPA Dr. Akira Tada com suspeita de coronavírus.

A Secretaria de Saúde ainda não confirma a causa mortis, mas o secretário de transportes Gerson Brito, que durante quatro anos foi secretário de segurança, informou em sua rede social.

“Recebi a notícia que o nosso GCM Menezes acabou de falecer de COVID19, no PS Akira. Havia se afastado no dia 23. Perdemos um grande profissional, guerreiro e amigo! Muito triste! Meus pêsames à família!”, diz Brito.

Menezes estava de plantão no dia 22, quando – em estado febril – foi levado ao Pronto Socorro por uma viatura da guarda. Após atendimento, foi liberado para retornar para casa.

Na manhã desta segunda, foi internado no hospital de campanha com diagnóstico de pneumonia em estado avançado. No fim da tarde foi entubado, mas teve parada cardíaca respiratória e morreu.