GCM de Taboão da Serra prende suspeito de assaltar Roberto Kalil, médico do presidente Lula

O homem foi levado à delegacia e negou o crime. Segundo a Polícia Civil, ele usava roupas que aparecem nas imagens e uma das motos teria características semelhantes. Este suspeito estava do lado de fora do local do assalto e monitorava a região para os comparsas, ainda segundo a polícia. Ele foi preso em flagrante e será pedida a quebra de sigilo de seu celular. A polícia procura os outros dois suspeitos de envolvimento no crime.

O caso foi registrado como roubo no 78º Distrito Policial (Jardins), onde seguirá as investigações. Roberto Kalil também é diretor do Centro de Cardiologia do Hospital Sírio-Libanês. Em nota, o hospital informou que não houve agressões físicas e o médico encontra-se bem.