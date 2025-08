GCM prende homem que ameaçou matar companheira com faca dentro de casa em Taboão da Serra

Direto da redação / Foto: Divulgação

Um homem de 22 anos foi preso em flagrante no último sábado (2), acusado de ameaçar a companheira com uma faca dentro da residência do casal, no Jardim Salvador, em Taboão da Serra. A vítima conseguiu fugir e pedir ajuda a uma equipe da Guarda Civil Metropolitana (GCM), que patrulhava a região. O caso foi registrado como ameaça e lesão corporal no contexto de violência doméstica.

De acordo com a Polícia Civil, a discussão começou após a mulher questionar o companheiro sobre o paradeiro da filha do casal, uma criança de seis anos, que estava fora de casa no momento. O suspeito se irritou, empurrou a companheira e passou a ameaçá-la com uma faca, dizendo que a mataria.

A vítima conseguiu sair do imóvel e pedir socorro à GCM. Com autorização da mulher, os agentes entraram na residência e encontraram o suspeito ainda no local. A faca usada nas ameaças foi apreendida. O homem negou as agressões, mas foi levado ao 1º Distrito Policial, onde teve a prisão em flagrante decretada.

Ainda segundo a vítima, o relacionamento de seis anos era marcado por brigas constantes, principalmente quando o companheiro fazia uso de drogas. Ela relatou que as agressões e ameaças são recorrentes, e que já havia tentado sair da relação em outras ocasiões.

O suspeito permanece preso e à disposição da Justiça. A vítima foi orientada sobre os prazos legais para representação criminal e deve solicitar medidas protetivas com base na Lei Maria da Penha.