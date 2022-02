GCM prende trio acusado de arrastão em Outlet de Taboão da Serra

Direto da redação

A Guarda Civil Municipal (GCM) prendeu no fim da tarde desta sexta-feira (25), véspera de carnaval, três homens acusados de participação em um arrastão no Taboão Plaza Outlet, no Jardim Maria Rosa, em Taboão da Serra. Um quarto bandido conseguiu dar fuga.

Junto com os acusados foram encontradas roupas, como camisetas, bermudas e tênias. Após o roubo, eles fugiram em direção a Rodovia Régis Bittencourt, mas foram capturados na rua do Senac Taboão da Serra.

Não há registro de feridos. O caso será registrado no 1º Distrito Policial de Taboão da Serra, no centro da cidade.