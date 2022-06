GCM’s filmados agredindo morador em Embu das Artes são afastados

Direto da redação

Os dois guardas civis municipais (GCM) flagrados agredindo a chutes um homem em Embu das Artes na madrugada de domingo (29) foram afastados pelo prefeito Ney Santos (Republicanos) e vão responder uma sindicância interna.

“Tenho certeza que esta conduta infeliz vista no vídeo não condiz com a realidade da nossa Guarda Municipal. Nos últimos anos nossa corporação se tornou referência nacional por seu importante trabalho no combate a criminalidade em defesa da nossa população, graças aos diversos investimentos que realizamos e principalmente graças ao reconhecimento, valorização, capacitação e aos treinamentos dos nossos GCMs”, diz Santos.

No vídeo que circula pelas redes sociais, dois GCM’s chutam o homem caído no chaão, que tenta se levantar e recebe mais violência.

O ato covarde gerou revolta dos moradores e ganhou repercussão nacional, ainda impactada pela morte de Genivaldo de Jesus Santos pela Polícia Rodoviária Federal em Sergipe e a ação policial no Rio de Janeiro com mais de 20 mortes na Vila Cruzeiro.

“Independentemente da repercussão dada na grande mídia, tão logo tomei conhecimento dos fatos, determinei a imediata apuração e afastamento dos GCMs”, garante Ney Santos.