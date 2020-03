Goleira Flavi do Futsal Feminino Taboão da Serra disputa prêmio de melhor do mundo

Direto da redação

A goleira Flavi, do Futsal Feminino Taboão da Serra, disputa o prêmio de melhor goleira de futsal do mundo em 2019, organizado pela “Futsal Planet”. Ela disputa com outras nove jogadoras de países como Espanha, Portugal, Japão entre outros.

“Recebi a notícia logo cedo, pela minha supervisora Priscila Silva. Estava no núcleo onde eu trabalho pela Prefeitura de Taboão da Serra, foi emocionante, não contive o choro e o nervosismo, estar nessa lista já é uma vitória imensa, não tenho palavras pra descrever”, diz Flavi ao Taboão em Foco.

Para ela, que no sábado (14) disputa a primeira final da Super Copa de Futsal, a indicação “representa todo um trabalho feito aqui, todo um processo de preparação” e “mostra que estamos no caminho certo e pra minha carreira é algo realmente marcante e importante”, completa.