Governador Rodrigo Garcia visita Taboão nesta segunda (10) para anunciar investimentos na região

Na manhã desta segunda-feira (10), o governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB) faz a reunião com o seu secretariado em mais uma edição do “Governo na Área” na Etec Taboão da Serra. Logo após a reunião, Garcia concede entrevista coletiva.

Garcia vai realizar entrega de equipamentos a municípios que integram o Conisud (Cotia, Embu, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Juquitiba, São Lourenço da Serra, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista) e anunciar investimentos públicos.

Rodrigo Garcia assumiu o mandato há um mês com a renuncia do – então governador – João Doria, que vai disputar a eleição para presidente em outubro.