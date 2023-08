Governo Aprígio contempla cinco professores da rede municipal com bolsas de mestrado

Direto da redação

O Governo Aprígio, através da Secretaria de Educação (SEDUC), contemplou cinco professores da rede municipal com bolsas de mestrado pela MUST University que fica na Flórida, nos Estados Unidos. O intuito de ofertar essas bolsas é valorizar os profissionais da educação do município, para que possam se qualificar e ter uma formação continuada.

Os professores da rede municipal precisavam enviar um projeto docente, currículo, memorando acadêmico e profissional e participar de uma entrevista, para que assim fossem selecionados. Os contemplados com a bolsa de mestrado foram Maura Aparecida de Souza, Renato Silva Araújo, Selma Maria Nascimento, Valneia Carvalho Gonçalves dos Santos e Vanessa Noronha dos Santos.

“É gratificante poder investir nos professores da rede municipal. A valorização do profissional é muito importante, além de dar mais confiança e incentivo, nós melhoramos as aulas que serão dadas. O município precisa de professores capacitados e que tenham paixão por sua profissão, então ofertamos os meios necessários para que eles cresçam em suas carreiras”, disse o Prefeito Aprígio.

A secretária de Educação, Dirce Takano, comentou que foi um investimento desse governo. “Pensando na valorização dos profissionais, foram ofertadas 1.500 bolsas de pós-graduação em cinco áreas diferentes e a partir de cada grupo que foram formados eles apresentarão um projeto para concorrer uma das 30 (trinta) bolsas de mestrado. Isso é uma valorização dos profissionais que nenhum outro governo aqui na região oferta! ”, disse.

“O projeto é desenvolvido pelo gestor da Secretaria de Educação, é muito importante para todos os professores e a possibilidade de um curso de pós-graduação com mestrado é muito válido. Essa parceria juntamente professor e Secretaria faz muita importância não só de professor, mas sim para os alunos e toda equipe escolar. A gente acaba sendo exemplo para eles! ”, disse a professora de desenvolvimento infantil, Maura Aparecida de Souza.

O Renato Araújo do Departamento de Formação da SEDUC, falou que essa valorização influencia a todos. “Uma vez que investimos na carreira do professor é o momento também de investir na evolução dos alunos, é uma oportunidade de aprendizagem, tanto minha, enquanto professor, mas também reverbera para os outros professores, tornando a educação de Taboão da Serra com muita mais qualidade”, afirmou.

O Governo Aprígio dispôs de 1.500 vagas de pós-graduação em cinco diferentes cursos para os professores da rede municipal, de maneira gratuita, pela Centro Universitário ETEP parceira da Fundação de Apoio a Pesquisa, Tecnologia e Cultura (FAPETEC). Aqueles que concluíram a pós-graduação estavam aptos para concorrer a bolsa de mestrado.

“A nossa Secretaria acompanhou todo o trabalho da universidade, então nós temos uma comunicação com os responsáveis da FAPETEC, acompanhamos a plataforma, as atividades, as aulas, a frequência e fizemos uma busca ativa dos professores que estão ali demorando para terminar as atividades. Então toda a dificuldade que o professor apresenta a gente leva para os encarregados e busca soluções para trazer realmente um curso de qualidade que faça a diferença para esses professores”, disse a mediadora do Programa de Educação Continuada, Lisley de Rezende Amado.

O mediador do Programa de Formação Continuada, Anderson Pires, disse que esse projeto nasce dessa necessidade dos professores em repertoriar ainda mais o estudo em sala de aula. “No momento em que o governo investe na formação qualificada do professor todos nós ganhamos, em especial o aluno e suas famílias. Esse programa nasceu dessa demanda e tem um propósito com a Universidade MUST na Flórida, nos Estados Unidos, de trazer com os professores esse ingresso para o programa de mestrado”, comentou.