Governo Aprígio entrega mais de 50 Títulos de Propriedade para moradores de Taboão da Serra

Direto da PMTS

Mais de 50 famílias de Taboão da Serra foram beneficiadas com a entrega de Títulos de Propriedade definitivos, através do Programa de Regularização Fundiária do Governo Aprígio. Os documentos que atestam a posse de propriedades em áreas regularizadas foi entregue no último sábado, 2511, durante a 5ª edição da ação social Impulsiona Taboão, realizada na EMEF Machado de Assis.

O prefeito Aprígio, acompanhado dos vereadores Dr. André da Sorriso, Manoel Nezito, Alex Bodinho, Enfermeiro Rodney, Ronaldo Onishi e de secretários municipais realizou a entrega dos documentos.

“Entregar o título de propriedade para o povo é uma jornada repleta de gratidão e realização. Escutar histórias de mais de 50 anos de espera pelo tão sonhado documento que regulariza a casa da gente é algo que toca profundamente o meu coração. No Impulsiona Taboão, vivenciamos momentos especiais ao entregar mais de 50 títulos para moradores da comunidade do Jardim Primavera e região. Estes títulos garantem às famílias a segurança jurídica imobiliária que tanto esperavam”, afirmou o prefeito Aprígio.

A moradora do Sítio das Madres III, Gilberta Maria Caetano de Paula, destacou que aguardava pelo documento há 46 anos. “Agora eu tenho segurança e a garantia que a casa é minha. Antes a gente não podia provar e agora a prova está aqui, este documento”, ressaltou, exibindo o Título de Propriedade.

Lediomar Sousa Silva, residente do Sítio das Madres II, esperava por mais de 30 anos. “Deus é maravilhoso e nos deu essa oportunidade de ter o nosso documento, o título da nossa casa. Agora eu tenho minha casa garantida, e isto não tem palavras”, comentou.

O secretário de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Meio Ambiente (SDUHMA), Nílcio Regueira Dias, agradeceu o Prefeito Aprígio, os vereadores Câmara Municipal e aos servidores, apoios que possibilitam avanços.

“Tudo o que conseguimos fazer é graças ao prefeito Aprígio que apoia, coordena e dá as diretrizes e, assim, a gente consegue estruturar uma equipe capaz de fazer tudo isto. Agradeço a todos os servidores que se dedicam para ajudar a população e conseguimos chegar aos resultados, e a Câmara Municipal, nossa grande parceria. O trabalho não termina na regularização fundiária, temos muito a avançar em questões de melhorias habitacionais da nossa cidade e com ações vamos legitimando todo nosso trabalho”, destacou Nílcio Regueira Dias.

Também participaram da cerimônia os secretários municipais Allan Mohamed (Gestão Estratégica), Arnoldo Landiva (Comunicação), Dirce Takano (Educação), José Vanderlei Santos (Transportes e Mobilidade Urbana), Mario de Freitas (Governo), Nil Felix (Cultura e Turismo), Michele Santana (Segurança Pública – SSP), Valdemar Aprígio (Serviços Urbanos e Manutenção), Wagner Eckstein (Assistência Social e Cidadania) e Wanderley Bressan (Desenvolvimento Econômico e Trabalho), além do subsecretário de Defesa Civil Carlos Hueb e dos secretários Executivos Tenente Paulo Sérgio (SSP), Mara Pante (SDUHMA) e do comandante da Guarda Civil Municipal Nivaldo Menocci.