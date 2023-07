Governo Aprígio forma mais de 1 mil alunos através da Fábrica de Talentos

Direto da redação

A Fábrica de Talentos, programa de capacitação profissional do Governo Aprígio, formou na noite de sábado, 08/07, mais de mil alunos das quatro escolas profissionalizantes da Prefeitura de Taboão da Serra: Escola de Construção Civil, de Gastronomia e Hotelaria, de Estética Animal e de Moda, Beleza e Estética. A cerimônia aconteceu no Ginásio de Esportes Ayrton Senna da Silva, no Jardim Helena, com show da cantora Adryana Ribeiro, apresentação da cantora teen Luisa Martins, participação do Prefeito Aprígio, autoridades municipais e familiares dos alunos.

“Sabemos que a capacitação profissional leva a caminhos de sucesso, com geração de emprego, renda e devolve a dignidade aos nossos munícipes e por isso, trabalhamos sério. Agradeço ao secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Wanderley Bressan, e a todos os servidores que colaboram para que Taboão da Serra seja a Cidade das Oportunidades. Parabéns a todos os alunos”, afirmou o prefeito Aprígio.

O secretário Wanderley Bressan destacou que o legado que a Fábrica de Talentos vem deixando para a cidade é de esperança, recomeço e oportunidades. “Com muita alegria, formamos mais de mil alunos das nossas escolas profissionalizantes em uma formatura inesquecível. Do início ao fim, me emocionei com os exemplos de luta e perseverança de cada um dos alunos que compareceram e receberam os seus diplomas após meses de dedicação em aprender algo novo, que hoje será utilizado para mudar as suas vidas. É a possibilidade de transformar histórias que nos move todos os dias nas escolas de Gastronomia, Construção Civil, Pet e Moda, Beleza e Estética”, destacou Bressan.

Na abertura da cerimônia foi apresentado um vídeo com depoimentos de quatro alunos que encontraram nas escolas profissionalizantes da Fábrica de Talentos oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional.

Tiago Rodrigues dos Santos foi uma das pessoas que teve a vida transformada através da Fábrica de Talentos. O jovem aprendeu com o pai a trabalhar com funilaria e pintura, mas foi na Escola de Moda, Beleza e Estética que se realizou ao fazer o curso de Barbeiro.

“Eu comecei do zero, não sabia de nada. Pensei que era um curso mais básico, por ser gratuito, mas na verdade é um curso que vai desde o mais simples que é o corte social até o avançado, que são os cortes mais modernos. Além da gente ter esse curso, tem uma transformação muito grande, pois aprendemos a atender os clientes, saber como conversar, se desenvolver mais, saber a lidar com o público e isso é muito gratificante. O Bressan se preocupou não só esses ensinamentos, mas com o conjunto todo. Eu agradeço muito pela oportunidade e isso vai ser para vida toda. O Bressan me ajudou muito, o prefeito Aprígio me ajudou no curso e hoje eu tenho uma profissão através deles”, declarou o aluno Tiago.