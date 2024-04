Governo Aprígio inaugura Escola de Informática e Tecnologia na região do Pazini

Direto da PMTS

O Governo Municipal de Taboão da Serra inaugurou na quinta-feira, 04/04, uma nova escola profissionalizante do programa Fábrica de Talentos, a Escola de Informática e Tecnologia, que ofertará cursos de Informática Básica, Informática Intermediária e Informática para a Comunidade Surda. As inscrições já estão abertas.

Localizada na Rua Edite Pinho de Souza, 40, no Jardim Frei Galvão, região do Pazini a Escola de Informática e Tecnologia foi instalada onde funcionava a Escola de Estética Animal PET, transferida para novo espaço, no Parque Industrial das Oliveiras (próximo ao Centro de Controle de Zoonoses e futura Clínica Veterinária Municipal) e reinaugurada na mesma data.

A Escola de Informática e Tecnologia é uma das novidades que o Governo Aprígio implanta em Taboão da Serra, o que segue consolidando o município como a Cidade das Oportunidades.

“As políticas que adotamos estão atraindo cada vez mais empresas para nossa cidade e queremos oferecer aos trabalhadores a chance de se capacitarem e fazerem cursos de informática gratuitos e de qualidade”, destaca o prefeito Aprígio.

Segundo o então secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Wanderley Bressan, a concepção da unidade surgiu após uma parceria entre o Governo Municipal e o Senai, a qual trouxe para Taboão da Serra a Unidade Móvel com a oferta do curso de Pacote Office.

“A demanda foi imensa e percebemos o quanto temos jovens que não tiveram acesso à uma formação na área de informática. Por isto, começamos a pensar a necessidade de oferecer essa capacitação de forma gratuita para toda a cidade. A ideia é que essa escola prepare os jovens para o primeiro emprego, para que tenham condições de chegar ao mercado de trabalho de forma competitiva”, explicou Wanderley Bressan.

Estiveram presentes na inauguração o prefeito Aprígio, a vereadora e primeira-dama Luzia Aprígio, os vereadores Anderson Nóbrega e Joice Silva, secretários municipais, além da ex-vereadora Arlete Silva.

Inscrições

Para se inscrever nos cursos ofertados pela Escola de Informática e Tecnologia, é necessário ter 15 anos ou mais e apresentar RG, CPF e comprovante de endereço. Menores de18 anos precisam comparecer na unidade acompanhados dos pais ou responsável legal.

As aulas serão ofertadas duas vezes por semana, com turmas às segundas e quartas, e terças e quintas, nos períodos manhã, tarde e noite; e aos sábados, uma vez por semana.

Serviço

Escola de Informática e Tecnologia

Rua Edite Pinho de Souza, 40, Jardim Frei Galvão

Informações (11) 4788.3263