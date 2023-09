Governo Aprígio inaugura primeiro Núcleo de Aprendizagem e Tecnologia na EMI Cuca

Direto da redação

A Secretaria de Educação (SEDUC) de Taboão da Serra, em parceria com a Planneta Educação, inaugurou em 17/08, na Escola Municipal Infantil (EMI) Cuca, a primeira sala do Núcleo de Aprendizagem e Tecnologia (NAT) da rede. O espaço é uma inovação, um ambiente que visa uma aprendizagem significativa, muito importante porque tem um grande impacto no desenvolvimento cognitivo, emocional e social das crianças, além de influenciar sua motivação e percepção sobre o valor do aprendizado. O segundo NAT de Taboão da Serra será inaugurado na quarta-feira, 06/09, na EMEFEM Rui Barbosa.

O prefeito Aprígio, durante visita à EMI Cuca, declarou que é gratificante inaugurar uma sala de modernidade na Educação em Taboão da Serra. “A cidade precisava disso há muitos anos, uma sala dessa, um parque de atividades, e temos orgulho de fazer isso em nosso Governo. As crianças não saem de casa só para vir para a escola, mas também têm o direito de sentir o prazer de chegar aqui e ter diversão, brincar e aprender, e é isso o que estamos fazendo”, afirmou.

A sala do NAT conta com itens diversos, materiais simples, como panelas, brinquedos, chocalhos e mobiliário adaptado para as crianças, mas que permitem grandes vivências. “Para nós da Educação é um privilégio ter a oportunidade de inaugurar uma sala como essa. É pensar, principalmente, no desenvolvimento das crianças, a possibilidade delas estarem num ambiente que seja acolhedor, que propicie o desenvolvimento e a vontade de brincar. Quando uma criança fala que vai brincar, ela está aprendendo”, afirmou a secretária de Educação, Dirce Takano.

Lourdinha Bezerra, Assistente Técnico-pedagógico (ATP) da SEDUC, destacou outros benefícios do novo espaço. “Essa sala permite aos alunos interagir socialmente, estimula a imaginação com a vivência de novas brincadeiras, da coordenação motora e tantas outras habilidades para um desenvolvimento saudável. Tudo o que nós trabalhamos na formação, cujo título foi ‘O real, o possível e o necessário’, se tornou realidade. Está tudo aqui”, declarou.

“Agradecemos o Governo do Prefeito Aprígio por investir na Educação. O que temos aqui é uma sala que é vista como a Educação mais bonita do mundo e está presente aqui em Taboão da Serra. É muito gratificante, edificante e real”, completou a ATP Dalva Lima.

Já a diretora da EMI Cuca, Salete Ferreira, afirmou que o NAT foi uma grata surpresa. “Quando ela ficou pronta, foi como realizar um grande sonho para a Educação Infantil. Aqui temos desde o Berçário ao Jardim II, então, é uma sala com toda concepção voltada e pensada para as crianças. Só gratidão ao Prefeito Aprígio e a Secretária Dirce Takano. Fomos a primeira EMI a ser privilegiada com essa sala e deu pra ver a carinha de felicidade e gratidão dos nossos alunos por termos esse espaço”, destacou.