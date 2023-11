Governo Aprígio realiza parceria com Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein

Direto da PMTS

O Governo Municipal de Taboão da Serra, através da Secretaria de Saúde (SMS), realizou um encontro que marcou o início de uma parceria entre o município e a Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein, na terça-feira, 03/10, no Hospital e Maternidade Antena. Essa parceria trará estudantes dos cursos de Medicina, Enfermagem e Técnico em Enfermagem para fazer estágio no local.

No encontro, o Prefeito Aprígio, acompanhado do vereadores Enfermeiro Rodney e Alex Bodinho, comentou a alegria de ter essa parceria. “A saúde em Taboão da Serra é a nossa prioridade. Sempre pensamos nos nossos munícipes em primeiro lugar, sem eles não existe sociedade, então, o que for necessário fazer para deixar a saúde pública número um da região, faremos!”, afirmou.

Juntamente à AHBB, o Governo Municipal está realizando melhorias por toda a saúde pública, o que ajudou a trazer uma parceria forte como a Universidade Albert Einstein. “Hoje a Sociedade Beneficente Albert Einstein é a empresa com maior avaliação de qualidade de todo o Brasil, e além de executarmos as ordens do nosso Prefeito, essa parceria traz toda essa melhora no atendimento. Andamos pelo hospital e todos foram unânimes em dizer que a qualidade do atendimento melhorou, que os médicos e os enfermeiros realizam consultas mais humanizadas. Começamos a melhorar esse processo de urgência. Sabemos que ainda tem muito para avançar, mas, com certeza, aos poucos vamos melhorando cada vez mais”, disse o secretário de Saúde, José Alberto Tarifa.

A coordenadora do curso de Enfermagem e Dra. Andréa Mohallem, disse que sempre buscam campos de estágio para os alunos. “Existe uma troca quando um aluno entra em uma universidade de saúde, ele contribui com aquela instituição da mesma forma que a faculdade contribui com o aprendizado do aluno. Então é um primeiro passo dessa formalização, do campo de estágio de obstetrícia de saúde da mulher, entre o curso de graduação de Enfermagem e o Hospital Antena”, afirmou.

“Agradeço a todos que estão aqui, são muitos os que trabalham e que dão seu dia a dia e sua vida. Quero agradecer ao Prefeito Aprígio pela oportunidade. Nós da AHBB temos uma prioridade, que é o paciente, para nós o paciente sempre vai vir em primeiro lugar, esse é o nosso foco e objetivo para que ele saia da melhor maneira possível dentro do seu quadro. Esse é um passo muito importante que está dentro de um serviço de assistência diretamente ligado ao paciente, e essa é a nossa prioridade”, disse a arquiteta da AHBB, Ana Silva Monteiro.