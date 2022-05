Governo de SP abre 20 mil vagas do Novotec Virtual em todo o Estado

Do site do Governo do Estado

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, abriu 20 mil vagas para cursos de qualificação profissional do programa Novotec Virtual. As inscrições devem ser feitas pelo site http://www.novotec.sp.gov.br.

São oito opções de cursos nas áreas de gestão, idiomas e tecnologia da informação, todos online e gratuitos: Banco de Dados, Desenvolvedor Mobile, Desenvolvimento Web, Espanhol Básico, Finanças na Empresa, Gestão Administrativa, Lógica de Programação e Planejamento Empresarial.

O Novotec Virtual tem o objetivo de ampliar as competências e impulsionar a aprendizagem. Jovens com idades entre 14 e 24 anos e ensino fundamental completo podem participar. As aulas têm duração de 80 horas e serão oferecidas através da plataforma da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp).

“Ofertar cursos gratuitos que impulsionem a carreira dos jovens de São Paulo é um dever que o estado tem cumprido, ampliando as competências dos estudantes e atendendo às necessidades do mercado de trabalho”, comentou Zeina Latif, secretária de Desenvolvimento Econômico.

A convocação dos candidatos selecionados ocorrerá por e-mail. Após realizar a matrícula, o aluno deverá concluir a carga horária total do curso virtual em até três meses para receber o certificado.

Seu Futuro Novotec

Para auxiliar na escolha das carreiras, o aplicativo Seu Futuro Novotec orienta estudantes sobre carreiras digitais por meio de quiz vocacional. Além disso, é possível obter informações sobre mercado de trabalho, acessar relato de especialistas, descobrir o que é preciso aprender em cada profissão da área tecnológica e onde iniciar os estudos. Tudo isso de maneira gratuita. O aplicativo é indicado para jovens a partir de 14 anos e está disponível para Android e IOS.