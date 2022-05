Governo de SP autoriza ViaQuatro a iniciar os estudos para extensão de metrô entre Vila Sônia e Taboão da Serra

Direto da redação

O Governador Rodrigo Garcia autorizou nesta segunda-feira (09) que a concessionária ViaQuatro inicie os estudos para a extensão da Linha 4-Amarela de metrô entre Vila Sônia e Taboão da Serra. Serão mais 3,3 km de extensão operacional e duas novas estações: Dumont Villares (antiga Chácara do Jockey) e Taboão da Serra. A previsão para a finalização do projeto funcional, que prevê a coleta de informações e definições sobre o trecho, é para ainda este ano. Junto com o autorizo, foi anunciado o início da operação do complexo Vila Sônia.

“Com a operação integral da estação Vila Sônia, outras ações serão feitas aqui na região sudoeste da Grande São Paulo. A primeira delas é que nós determinamos a confecção do projeto básico para definição do novo traçado da extensão da Linha 4 até Taboão da Serra. A mobilidade impacta a vida das pessoas e o funcionamento 100% da estação Vila Sônia vai melhorar a fluidez do trânsito de toda a região”, disse Rodrigo Garcia.

“Para preparar a população da região para a expansão do metrô e para o passageiro já sentir os benefícios das futuras estações, a partir do dia 10 de maio, teremos uma linha de ônibus gratuita que ligará o centro da cidade de Taboão da Serra à estação Vila Sônia. Também a partir de sábado (14), linhas da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU) serão reorganizadas e até terão redução no valor de algumas tarifas, uma vez que liberamos o terminal de ônibus da estação Vila Sônia”, afirmou Paulo Galli, Secretário de Transportes Metropolitanos.

Na ocasião, também foi anunciada a operação comercial plena da estação Vila Sônia, com funcionamento total do sistema de 4h40 até a meia-noite a partir desta terça-feira (10). Na mesma data, também passará a circular gratuitamente entre o terminal de Vila Sônia e Taboão da Serra, com período de 30 dias para adaptação do sistema e dos passageiros. O trajeto de três quilômetros será feito por nove ônibus articulados, com capacidade para 170 passageiros e intervalos médios de três minutos entre cada um deles. A parada será na rua João Santucci.

Já no terminal de ônibus, a partir deste sábado (14), 24 linhas gerenciadas pela EMTU passarão a ter ponto final no terminal Vila Sônia. Dessa forma, os passageiros que utilizam o transporte intermunicipal terão acesso mais rápido aos trilhos. Onze dessas linhas terão redução no valor da tarifa, beneficiando aproximadamente 53% do total de 65 mil passageiros que fazem diariamente esses itinerários.

Linhas que atendem Itapecerica da Serra, Embu das Artes, Taboão da Serra, Osasco, Carapicuíba e Barueri, e que tinham como destino os terminais São Paulo-Morumbi, Butantã e Largo da Batata estão contempladas na alteração do ponto final. Os usuários que se deslocavam de ônibus até a região de Pinheiros chegarão 20 minutos mais rápido ao destino final utilizando o metrô. As alterações estão sendo comunicadas adiantadamente aos usuários por meio do site e redes sociais da EMTU, de cartazes afixados nos ônibus e nos terminais, além de avisos sonoros nas estações. Para saber a relação completa das linhas que passarão pelo terminal Vila Sônia, acesse o site da EMTU.

A STM cuida diariamente (em tempos normais) do transporte de cerca de 10 milhões de passageiros que usam os ônibus gerenciados pela EMTU, além dos trens do Metrô, da CPTM e das linhas 4-Amarela e 5-Lilás, concedidas à iniciativa privada. A Estrada de Ferro Campos do Jordão, no interior do Estado, também é responsabilidade da STM, assim como o Parque Capivari, igualmente em Campos do Jordão e concedido à iniciativa privada.