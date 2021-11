Governo de SP desobriga uso de máscara ao ar livre a partir de 11 de dezembro

De acordo com o governador, a mudança é válida apenas para espaços ao ar livre. Em espaços fechados, em estações de ônibus e no interior do transporte público, por exemplo, o uso permanece obrigatório. Em suma, Doria aponta que a decisão acompanha a melhoria dos indicadores da pandemia no estado.

“Tomamos essa medida baseados nas evidências científicas que demonstram uma queda superior a 90% no número de óbitos e internações em relação ao pico da pandemia, e à aceleração da vacinação no estado”, justificou o governador.