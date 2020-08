Governo de SP determina isenção por 60 dias das tarifas para abertura de empresas

Por Samara Matos, na redação

O governador João Doria (PSDB), anunciou que o Estado de São Paulo irá isentar as tarifas para abertura de empresas por 60 dias. A medida passa a valer a partir desta terça-feira (25) e vai até dia 23 de outubro. As solicitações e consultas de processos podem ser feitas pelo site institucional da Junta Comercial.

A suspensão da cobrança de taxas é válida para abertura das empresas LTDA (Limitada), Eireli (Empresário Individual por Responsabilidade Limitada), S/A (Sociedade Anônima), EI (Empresário Individual) e Sociedade Cooperativa.

Segundo o governador o objetivo é estimular o empreendedorismo e a economia que foi afetada pela pandemia de covid-19. “São Paulo representa 36% da economia brasileira. Se recuperarmos a economia de São Paulo, estaremos ajudando a recuperar a economia do Brasil”, afirmou João Doria.De acordo com a Jucesp (Junta Comercial do estado), em julho houve recorde no número de novas empresas abertas em São Paulo – 21.788 novos negócios.