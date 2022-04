Governo de SP inaugura Bom Prato de Embu das Artes nesta quarta-feira (13)

Direto da redação

A secretária de Desenvolvimento Social, Nayra Karam inaugurou, nesta quarta-feira (13), a 62ª unidade do Programa Bom Prato, localizada no município de Embu das Artes. Esta é a sétima unidade do programa entregue nesta gestão. As outras seis foram: Presidente Prudente, São Bernardo do Campo, Cubatão, Cidade Dutra, Itapevi e Francisco Morato.

O primeiro café da manhã servido na unidade contou com misto frio, café com leite e uma porção de salada de frutas. O valor do café da manhã é de R$ 0,50. A partir das 11h, será servido almoço de inauguração com cardápio especial de Páscoa: bacalhoada ao leite de coco, brócolis, salada de rúcula com manga e tomate cereja, e bombom de sobremesa. Cada refeição custa R$ 1,00.

Com atendimento de segunda à sexta-feira, a unidade servirá, 1,5 mil refeições por dia, sendo 300 cafés da manhã e 1,2 mil almoços. O gerenciamento do Bom Prato está a cargo da Organização da Sociedade Civil (OSC) Projeto Povo da Periferia, que venceu processo de chamamento público realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Social.

“É com muita alegria que entregamos mais uma unidade do Programa Bom Prato. Um lugar para garantir a segurança nutricional da população, com 1.200 almoços servidos. Além da alimentação, o serviço também acolhe todas as pessoas que aqui chegam”, declarou a secretária Karam.

O Bom Prato Embu das Artes foi instalado em um imóvel na Avenida Rotary – bairro Gramado. O governo do estado investiu R$ 2 milhões, sendo metade para a execução das obras e a outra parcela no financiamento das refeições por 12 meses. A prefeitura também investiu R$ 1 milhão no custeio das refeições.

Cardápio

Todas as refeições das 62 unidades fixas e das 17 móveis do Programa Bom Prato são montados por nutricionistas que avaliam a composição balanceada de nutrientes das refeições a partir de proteína, carne, vegetais e frutas.

As refeições do almoço e jantar contam com uma quantidade de 100g de proteína, 40g de salada, 250g de carboidrato e 150g de feijão. Para as opções de sobremesas há 90g de frutas e 20g de doce.

Gratuidade

Desde maio de 2020, a pasta social do estado tem oferecido, de forma inédita, gratuidade nas refeições do Bom Prato para as pessoas em situação de rua. Adotada durante a fase mais fase aguda da pandemia da COVID-19, a política pública segue até 31 de julho. Até o momento, o Estado já financiou e forneceu mais de 1,7 milhão de refeições gratuitas.

A gratuidade das refeições é estabelecida a partir de convênio com as Prefeituras, sendo de responsabilidade municipal a identificação e localização dos beneficiários, além da entrega dos cartões às pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social.