Governo de SP recomenda diminuição da capacidade em eventos e prorroga uso de máscara até 31 de março

Por Samara Matos, na redação

O governador de São Paulo, João Doria, divulgou nesta quarta-feira (12) novas medidas de combate à disseminação do novo coronavírus no estado. Em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, o governo afirmou que o estado recomenda reduzir a 70% o limite de ocupação em estádios e shows, além disso, exigir o comprovante de vacinação completa.Também foi anunciada a prorrogação do uso de máscaras até 31 de março em todos os ambientes.

“Após a constatação de uma alta elevação no número de casos de Covid-19 em São Paulo e deliberação dos médicos, o governo decidiu recomendar que organizadores de eventos públicos, principalmente musicais e esportivos, que reforcem medidas preventivas para evitar a disseminação da Covid”, afirmou Doria.