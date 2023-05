Governo de SP sanciona lei do novo salário mínimo estadual de R$ 1.550

Por Samara Matos, na redação

O governador Tarcísio de Freitas sancionou nesta quinta-feira (25) a lei que estabelece o novo salário mínimo paulista com valor de R$ 1.550. Superior ao salário mínimo nacional, ele passa a vigorar a partir do dia 1º de junho.

O novo piso salarial do estado unifica as duas faixas anteriores de remuneração, de R$ 1.284 e R$ 1.306, e representará um reajuste de 20,7% para a primeira e de 18,7% para a segunda. O índice de aumento do piso paulista é quatro vezes maior do que a inflação acumulada nos últimos 12 meses, de 4,65%, segundo o IBGE.

A proposta do novo salário mínimo paulista foi enviada à Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) no último dia 2 de maio e tramitou em regime de urgência. Na votação em plenário, recebeu emenda que incluiu cuidadores de idosos na lista de profissões e atividades abrangidas pelo novo salário mínimo. O projeto foi aprovado na casa em sessão extraordinária no dia 10 de maio.

Criado em 2007, o piso estadual permite que trabalhadores paulistas recebam remunerações acima do salário mínimo nacional. Os valores propostos pelo Governo do Estado levam em conta as condições de demanda de mão-de-obra e custo de vida em São Paulo, incorporando especificidades do mercado de trabalho local.