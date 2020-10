Governo do Estado inicia por Taboão da Serra a testagem de alunos e profissionais da educação

Direto da redação, com informações do Governo do Estado

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB) visitou na manhã desta quinta-feira (15) a Escola Reverendo Almir Pereira Bahia, na região de Pirajuçara, em Taboão da Serra para dar início da testagem para Covid-19 entre alunos e servidores da rede estadual. Serão testados 10 mil alunos e 9,3 mil profissionais da Educação.

“A volta às aulas em São Paulo está sendo feita de forma segura, com a devida proteção a alunos, professores e servidores, de forma correta, sempre levando em conta a saúde e a vida. Nenhuma iniciativa no âmbito da educação, como em qualquer outra área do Governo de São Paulo, está sendo adotada sem seguir os protocolos determinados pelo Centro de Contingência, com 20 médicos especialistas, epidemiologistas e infectologistas”, disse Doria.

O objetivo é identificar a frequência de contágio pelo coronavírus durante o período de volta às aulas presenciais que, desde o dia 7 de outubro, é opcional para alunos do ensino médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA) da rede estadual. A retomada das aulas está condicionada à autorização das prefeituras e submissão de planos de retomada das unidades escolares às Diretorias Regionais de Ensino.

O programa de testagem iniciará pelas escolas da Região Metropolitana de São Paulo. Serão realizados testes em cinco escolas por município.