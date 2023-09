Governo do Estado retoma obras do prédio da ETEC Taboão da Serra, que terá novos cursos

Direto da Redação*

O Governo do Estado de São Paulo está retomando as obras do complexo, que abriga a Escola Técnica de Taboão da Serra, no Parque Assunção. O primeiro prédio foi entregue há pouco mais de cinco anos e – desde então – a segunda fase estava paralisada. Ao contrário do que noticiamos anteriormente, o local não será uma Fatec. “As obras se referem a segunda fase e continuação da Etec de Taboão da Serra onde abrangerá novos cursos da própria Etec”, avisa as relações institucionais da unidade. Dos novos cursos estão previstos estão Automação Industrial e de Química.

No início de setembro, materiais de construção começaram a ser entregues no local. A previsão de conclusão da obra é de pelo menos dois anos.

O ex-governador Rodrigo Garcia visitou Taboão da Serra em maio do ano passado e prometeu a retomada das obras. Porém, a promessa não andou e ele não foi reeleito.

*atualizado às 18h50 para correção da informação que o local vai abrigar uma Fatec