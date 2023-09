Governo do Estado retoma obras do prédio que vai abrigar a Fatec Taboão da Serra

Direto da Redação

O Governo do Estado de São Paulo está retomando as obras do complexo, que abriga a Escola Técnica de Taboão da Serra, no Parque Assunção. O primeiro prédio foi entregue há pouco mais de cinco anos e – desde então – a segunda fase, que deve abrigar uma Fatec (Faculdade de Tecnologia), está parada.

No início de setembro, materiais de construção começaram a ser entregues no local. Apesar da boa notícia, não há informações de quanto tempo a obra deve demorar para ser finalizada.

O ex-governador Rodrigo Garcia visitou Taboão da Serra em maio do ano passado e prometeu a retomada das obras. Porém, a promessa não andou e ele não foi reeleito.