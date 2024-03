Governo Municipal realizará Mutirão contra a Dengue em diversos bairros neste sábado (23)

Direto da PMTS

A Prefeitura de Taboão da Serra realiza neste sábado, 23/03, mais um Mutirão Contra a Dengue, nos bairros: Jardim Clementino, Parque Iracema, Jardim Maria Luiza, Jardim Silvio Sampaio, Jardim Suiná, Parque Jacarandá, Parque São Joaquim e Jardim Leme.

A ação tem o objetivo de conscientizar os munícipes sobre as doenças causadas pelo mosquito Aedes Aegypti. Também serão realizados durante o mutirão os serviços de operação Cata-Bagulho, limpeza urbana e zeladoria. No decorrer da próxima semana os bairros também receberão a ação de nebulização.

Em janeiro deste ano, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) lançou a campanha “Um por todos e todos contra um. Juntos contra a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus”. Além disso, foram realizadas mobilizações em outras regiões como Marabá e Pirajuçara.

“Nossa gestão procura cada vez mais intensificar as ações de combate à doença, considerando o aumento no número de casos no Estado. A população tem um papel essencial durante essa época, e é isso que a nossa gestão procura realizar com os mutirões, ações, campanhas e informações para que juntos consigamos combater a dengue”, ressalta o prefeito Aprígio.

Profissionais de saúde recomendam a ida a uma Unidade Básica de Saúde (UBS) quando há sintomas que indicam suspeita de dengue, como febre, dor nas articulações, cabeça e no corpo, coceira e manchas. Também é recomendável não fazer automedicação e a ingestão de muitos líquidos.

Além dos serviços oferecidos pelo mutirão, é possível encontrar suporte para o combate e tratamento da doença nos Ecopontos de Taboão da Serra, ambas unidades, Secretarias da Saúde e de Serviços Urbanos e Manutenção, e no Centro de Controle de Zoonoses.

Serviços:

Centro de Controle Zoonoses:

Rua Victor Campisi, 250, Parque Industrial das Oliveiras

Telefone: (11) 4786-3287 / 4701-8147

De segunda a sexta-feira, das 08h às 17h

Secretaria Municipal de Saúde:

Praça Miguel Ortega, 115, Pq. Assunção

Telefone: (11) 4788-5600

E-mail: sms@taboaodaserra.sp.gov.br

De segunda a sexta-feira, das 08h às 17h

Secretaria de Serviços Urbanos e Manutenção (Operação Cata-Bagulho):

Rua Áurea Tavares, 671 – Jd. Vila Sônia

Ecopontos:

Unidade 01 – Rua José Milani, 275 – Jd. Irapuã

Unidade 02 – Estrada das Olarias, 980 – Jd. Triângulo