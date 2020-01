Governo sobe salário mínimo para R$ 1.045 em 2020

Por Samara Matos, na redação

O presidente Jair Bolsonaro anunciou na terça-feira (14), que será editada MP (medida provisória) para elevar o valor do novo salário mínimo para R$1.045 mil, a partir de 1º de fevereiro. O objetivo é recompor integralmente a inflação do ano passado.

Após reunião com o ministro da Economia Paulo Guedes, o presidente afirmou que enviará uma nova MP ao Congresso para substituir a proposta enviada em dezembro, que reajustava o piso salarial do país de R$ 998 para R$ 1.039. Mas, o indicador, divulgado em janeiro, acabou vindo acima do esperado com a disparada no preço das carnes e fechou o ano passado em alta de 4,48%.

O novo cálculo, com o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) integral de 2019, apontou para a cifra de R$ 1.045. A medida provisória precisa ser aprovada pelo Congresso em 120 dias para não perder a validade.

O impacto fiscal do novo aumento foi estimado em R$ 2,13 bilhões. O governo paga benefícios previdenciários e assistenciais vinculados ao salário mínimo.