Grafiteiros prestam homenagem à Marília Mendonça com mural de 23 metros no Campo Limpo

A cantora Marília Mendonça, que morreu em um acidente aéreo na última sexta-feira (5), é tema de um mural que está sendo produzido no bairro de Campo Limpo, divisa com Taboão da Serra. O trabalho começou no sábado (6/11) e foi finalizado nesta quarta-feira (10).

A obra ocupa uma parede alta na Estrada do Campo Limpo, na altura do número 4.000. Repleto de cores, ele chama a atenção de quem passa pelo local.

O trabalho foi realizado por Paulo Terra e Edy HP na Estrada do Campo Limpo é uma Homenagem póstuma a cantora Marília Mendonça. As outras 4 pessoas que também morreram no acidente ganharam citação no mural em espaço “in memorian”.