O acidente ocorreu por volta das 7h, próximo ao quilômetro 30, na pista expressa, no interior de um túnel e no sentido da rodovia Raposo Tavares.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma das vítimas ficou presa nas ferragens e teve o óbito constatado no local. Já as outras quatro vítimas, com ferimentos leves, foram socorridas pelas equipes da concessionária. Sete viaturas participam do resgate.

Um reflexo do acidente foi o trânsito gerado pelo excesso de veículos. Alguns motoristas e passageiros que estavam na região chegaram a descer dos veículos para aguardar a liberação das pistas.

Outras rodovias também foram afetadas pelo acidente. A CCR Arteris, que administra a rodovia Régis Bittencourt, informou que registra tráfego lento no sentido São Paulo do quilômetro 284, em Itapecerica da Serra, ao 279, em Embu das Artes.