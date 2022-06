Greve é suspensa e ônibus devem voltar a rodar em São Paulo

Direto da redação

O Sindicato dos Motoristas de São Paulo anunciaram na tarde desta terça (14) a suspensão da greve de ônibus na capital paulista.

De acordo com o SindMotoristas, o “setor patronal convocou o sindicato para uma reunião, concordando com a principal reivindicação da categoria no que tange o reajuste salarial de 12,47%, retroativo a 1º de maio, que também deverá ser aplicado no ticket-refeição”. A proposta inicial é que esse reajuste vigorasse apenas a partir de outubro.

A CET mantém a suspensão do rodízio nesta terça e a permissão para circulação de veículos nos corredores de ônibus. Nesta quarta, as restrições e o rodízio voltam a vigorar.