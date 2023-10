Greve promete parar metrô, trens e Sabesp nesta terça; aulas em escolas estaduais são suspensas

Direto da Redação

A partir da meia-noite desta segunda para terça-feira (3), a circulação de trens do metrô e da CPTM devem parar por 24 horas. A Sabesp – em especial os setores de manutenção – também vão parar. Com isso, o Governo do Estado suspendeu as aulas nas escolas estaduais na Grande São Paulo, que inclui Taboão da Serra, e decretou ponto facultativo na Capital Paulista, assim como a Prefeitura de São Paulo.

“A pauta do nosso movimento é o cancelamento de todos os processos de terceirização e privatização no Metrô, CPTM e Sabesp. E também a realização de um plebiscito oficial junto à população do estado para consultar sobre a privatização dessas três empresas públicas”, destacou a presidenta do Sindicato dos Metroviários de São Paulo, Camila Lisboa, no site da Agência Brasil.

Apenas as Linha 4-Amarela e da Linha 5-Lilás não devem ser paralisadas, já que a gestão é concedida à iniciativa privada. A Justiça determinou a manutenção do transporte sobre trilhos em 100% nos horários de pico e 80% nos demais períodos, além de 85% do contingente da Sabesp, sob pena de multas diárias de até meio milhão de reais aos sindicatos.