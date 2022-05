Grupo Boticário abre inscrições para vagas de estágio com bolsa de R$ 2.068,00

Por Samara Matos, na redação

O Grupo Boticário está com inscrições abertas para a 3ª edição do Geração B, programa de estágio da empresa. São ofertadas 45 vagas nas áreas de operações, negócios e estratégia, com bolsa-auxílio de R$ 2.068 mais benefícios.

Para participar do processo seletivo para as vagas de estágio, os interessados devem se inscrever até o dia 20 de maio no site de recrutamento da empresa, onde também podem encontrar mais informações sobre o programa. Os candidatos selecionados devem começar o estágio em julho deste ano.

Com processo de seleção 100% online, estudantes de qualquer universidade do país podem participar do programa, desde que estejam regularmente matriculados em um curso de ensino superior e tenham previsão de formação para julho de 2023 ou julho de 2024.

Esta edição do Programa de Estágio do Grupo Boticário contará com mais de 75% das oportunidades destinadas exclusivamente para pessoas com deficiência, LGBTIA+ e pretos ou pardos. “Além da seleção de perfis diversos, teremos todas as etapas e processos pensados para garantir uma experiência inclusiva e agregadora diante dos candidatos. Faremos isso com ajuda de parceiros, líderes, estagiários e ex-estagiários”, conta Emília Ferraz, diretora de Talentos, Conhecimento e Cultura do Grupo Boticário.

Além da bolsa auxílio de R$ 2.068, a empresa oferece aos estagiários bolsa 13º, vale-transporte, alimentação e refeição, além de plano de saúde, odontológico, desconto em produtos das marcas da companhia, horário flexível, entre outros.

Dentre os diferenciais do Geração B está o alto índice de efetivação após o período de estágio. De acordo com levantamento da edição passada, 85% dos estagiários foram contratados pela companhia. Além disso, 33% da última turma de trainee do Grupo foi formada por ex-estagiários.

Sobre a empresa

O Grupo Boticário é uma empresa brasileira presente em 15 países. É dona das marcas O Boticário, Eudora, Quem Disse, Berenice?; BeautyBox, Multi B, Vult, Beleza na Web e O.u.i. São mais de 13 mil colaboradores diretos, além de outras 40 mil pessoas que trabalham na rede de franquia, considerada hoje a maior franquia de beleza do mundo, com mais de 4 mil pontos de venda em 1.780 cidades brasileiras.