Grupo Mercado Livre abre vagas de trabalho em Taboão da Serra e região

Por Samara Matos, na redação

Grupo Mercado Livre, através do seu banco digital, o Mercado Pago, está com oportunidade de crescimento e expansão nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, e para isso, lançou um ambicioso plano anual de contratações, incluindo vagas disponíveis na cidade de Taboão da Serra. Para se candidatar e obter mais informações sobre as vagas disponíveis acesse a página de Carreiras no site do Mercado Livre e encontre a seção ¨Trabalhe Conosco¨.

As oportunidades abertas são direcionadas à área de Vendas, com o objetivo de identificar oportunidades de negócios e oferecer produtos e serviços inovadores, além de liderar equipes volantes de forma dinâmica e eficiente.

Na região metropolitana de São Paulo, há 42 vagas disponíveis, nas cidades de Osasco, Carapicuíba, Itapevi, São Roque, Taboão da Serra, Cotia, Itapecerica da Serra, Embu das Artes, Santana de Parnaíba, Cajamar, Francisco Morato, Franco da Rocha, Itu, Sorocaba e Barueri.

Além disso, no Paraná, são 22 vagas distribuídas estrategicamente em centros urbanos importantes, como Curitiba, Maringá, Sarandi, Mandaguari, Paiçandu, Londrina, Rolândia e Cambé. E em Santa Catarina, oferecendo 19 vagas em cidades vibrantes como Florianópolis, Criciúma, Tubarão, Imbituba, Joinville, Jaraguá do Sul, São Francisco do Sul e Barra Velha.

O Mercado Pago oferece um pacote de benefícios e vantagens para atrair os melhores talentos do mercado. O Grupo Mercado Livre emprega mais de 18 mil colaboradores no Brasil, o Mercado Pago está comprometido em expandir sua equipe para mais de 5.700 novos profissionais neste ano, ultrapassando a marca de 21 mil colaboradores.

O crescimento acelerado está alinhado ao plano de negócios da empresa, que busca oferecer um ambiente de trabalho inspirador e reconhecido como a melhor empresa de Finanças para se trabalhar no Brasil, de acordo com o Great Place to Work, além disso, a empresa é uma grande apoiadora do empreendedorismo, permitindo que micro e pequenas empresas acessem financiamento e serviços de forma justa e eficiente.