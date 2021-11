Grupo Pão de Açúcar tem vagas de estágio exclusivas para profissionais negros

Direto da redação

O Grupo Pão de Açúcar, dono das redes Extra, Pão de Açúcar e Compre Bem, está com as inscrições abertas para o seu Programa de Estágio 2022, que oferece vagas exclusivas para negros. Em suma, as oportunidades são para atuar em Osasco e São Paulo, com bolsa-auxílio de R$ 1,6 mil.

Sendo assim, os interessados em participar do processo de seleção devem se inscrever no site Vagas.com.br. As inscrições vão até o dia 19 de novembro.

Portanto, são oferecidas 27 vagas de estágio nos departamentos Comercial, de Comunicação, Desenvolvimento de Produtos Alimentícios, Financeiro, Marketing, Operações, Recursos Humanos, Segurança Alimentar Sustentabilidade, Tecnologia da Informação e Digital.