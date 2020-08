“Guardador de Carros” da rua do Cemur é morto a facadas; namorada de 17 anos é acusada do crime

Direto da redação

Foi assassinado com três facadas na madrugada desta sexta-feira (14), Ricardo de Souza Alves de 30 anos. Ele trabalhava como ‘flanelinha’ na Rua Elisabeta Lips, no Centro de Taboão da Serra. A acusada de cometer o crime é sua namora de 17 anos, com quem tinha um filho de nove meses.

As circunstâncias do crime estão sendo investigada pela polícia. A adolescente afirma que foi agredida por ele e o ato foi em legítima defesa. Alves foi morto com três facadas por volta das quatro horas da manhã na região do Pirajuçara. O Samu chegou a ser acionado, mas quando chegou ele já estava morto.

Ricardo era muito querido pelos comerciantes da rua em que ele cuidava dos carros, conhecendo muitos deles pelo nome. Ao Taboão em Foco, pessoas que o conheciam se mostraram consternada com a informação de sua morte, mesmo não tendo detalhes da motivação do crime.

O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Taboão da Serra, que investiga as causas do crime.