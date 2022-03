Guilherme Boulos não é mais pré-candidato a governador de São Paulo; vai tentar virar deputado federal

Por Allan dos Reis, na redação

Poucos meses após rodar a região com a caravana “Virada Paulista com Boulos” apresentando a sua pré-candidatura ao governo de São Paullo, Guilherme Boulos abriu mão da disputa nesta segunda-feira (21). Agora ele pretende disputar às eleições deste ano ao cargo de deputado federal.

Boulos defende “unidade” entre os partidos de esquerda. “Tomei essa decisão por dois motivos. Contribuir para que tenha uma bancada que represente os interesses populares no Congresso Nacional e garantir unidade no nosso campo no Estado de São Paulo”, diz.

Na pesquisa eleitoral da Genial/Quaest, divulgada na semana passada, Guilherme Boulos (Psol) apareceu com 7% da intenção dos votos.

MOROU EM TABOÃO

Guilherme Boulos já morou em Taboão da Serra, no Sítio das Madres. Atualmente mora na região do Campo Limpo, região que faz divisa com o município taboanense.

Líder do MTST, fez pelos duas ações marcantes em Taboão da Serra. Uma foi a ocupação na área do ‘Paulo Colombo’, no Jardim Helena, e a outra foi comandar a construção do conjunto habitacional João Candido, no Jardim Salete, através do Programa Minha Casa Minha Vida – Entidades.