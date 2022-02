Helicóptero Águia auxilia resgate de idosa de 84 anos que sofreu queda em Taboão

Direto da redação

Na manhã desta quarta-feira (23), um Helicóptero Águia pousa no Parque das Hortênsias para socorrer vítima de acidente. O helicóptero Águia-14 foi chamado para atender uma ocorrência e auxiliar o Corpo de Bombeiros.



De acordo com informações, a vítima foi uma idosa de 84 anos que caiu da escada de uma residência na região e por conta da gravidade da queda precisou do auxílio do Águia para prestar socorro.