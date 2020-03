Helicóptero da PM resgata homem ferido em obra no Jardim Monte Alegre

Direto da redação

Acidente no canteiro de obras de um prédio em construção no Jardim Monte Alegre, em Taboão da Serra, deixou um trabalhador com ferimentos graves na manhã desta sexta-feira (13). Ele foi socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu e levado ao Hospital das Clínicas pelo helicóptero Águia da Polícia Militar.

O Taboão em Foco conversou com o SAMU que afirma que o trabalhador tinha “trauma de abdome fechado” e suspeita de “fratura no quadril” e por isso levado ao HC em São Paulo. A idade do homem e seu nome não foram revelados.