Homem é detido suspeito de fraudar prova para carteira de motorista em Taboão

Direto da redação

Na sexta-feira (17), foi detido em flagrante um jovem de 23 anos, suspeito de fazer “cola eletrônica” na prova teórica para obter a CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Ele foi descoberto por funcionária da unidade do Poupatempo, em Taboão da Serra.

O rapaz estava com dispositivo eletrônico na camisa e escuta no ouvido. Após início da prova, a funcionária notou o nervosismo de R.A, e que o jovem estava com um ponto auditivo no ouvido direito, ele alegou que se tratava de um aparelho para deficiente auditivo. Mas, logo em seguida confessou que era uma escuta.

R.A foi levado a delegacia onde passou por uma revista, foi encontrado, além do ponto de escuta, um dispositivo acoplado a camisa. Os aparelhos vão passar por perícia para verificar se está funcionando, se o suspeito recebeu alguma informação ao realizar o exame, como ele conseguiu todos os objetos e se houve outras pessoas envolvidas.

O caso foi registrado no 2º Distrito Policial de Taboão da Serra.