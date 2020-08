Homem é preso em flagrante por receptação de carga avaliada em R$ 900 mil

Do site da Polícia Civil de SP

A Polícia Civil deteve um homem e recuperou uma carga avaliada em mais de R$ 900 mil, além de um caminhão, nesta terça-feira (18). A ação foi realizada no bairro São Judas Tadeu, em Taboão da Serra.

Os agentes da Delegacia de Polícia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) se deslocaram ao endereço após receberem denúncia sobre um galpão utilizado para o armazenamento de carga produto de crime.

No imóvel a equipe identificou o responsável e, mediante autorização, efetuou as buscas. Foram localizados diversos objetos alocados, constatando se tratar de uma carga roubada, avaliada em mais de R$ 900 mil. Um caminhão, produto do crime, também foi identificado no local. Os bens foram restituídos à empresa vítima.

O suspeito foi detido em flagrante por receptação e encaminhado à delegacia da especializada. Também constatado um mandado de prisão civil contra ele, ao qual foi cumprido.