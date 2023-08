Homem faz motorista de transporte do Mercado Livre refém e é preso em Taboão da Serra

Direto da redação

Um homem foi preso e duas vítimas foram libertadas no bairro Jardim Trianon, em Taboão da Serra. De acordo com a vítima, motorista e ajudante estavam transportando mercadorias da empresa Mercado Livre na estrada Tenente José Maria da Cunha, quando o suspeito, de 20 anos, se aproximou anunciando o roubo.

No momento da ação, equipes da Romucam (Rondas Municipais Com Apoio de Motocicletas) da Guarda Civil Municipal de Taboão da Serra perceberam que se tratava de um roubo com retenção de vítima e deram ordem de parada.

O assaltante ficou assustado, entrou no utilitário, apontou a arma na cabeça do motorista e exigiu que dirigisse, pois não queria ser preso novamente. No cruzamento da avenida Luiz Antônio de Andrade Vieira com a rua Malet, os guardas conseguiram interceptar o veículo e prender o suspeito.

Os oficiais mandam que todos os ocupantes do veículo desçam. As duas vítimas saem primeiro e deitam no chão, e posteriormente, o autor, vestindo um casaco preto com detalhes em verde, desembarca e também deita no asfalto.

O detido estava com uma arma calibre 357 e não conseguiu roubar nada. Ele tem antecedentes criminais por roubo, furto, tráfico de entorpecentes e violência doméstica. As vítimas foram libertadas ilesas, e toda a carga foi recuperada. O caso foi registrado no 1° DP (Taboão da Serra).