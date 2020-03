Direto da redação

Um homem, de 32 anos, morreu atropelado por um caminhão na noite desta segunda-feira (2) na Avenida Ibirama, próximo ao Hospital Geral do Pirajuçara, em Taboão da Serra.

De acordo com o Samu, o Corpo de Bombeiros já estava no local quando chegaram, e a vítima havia entrado em óbito. Agentes de Trânsito e a Polícia Civil também prestaram assistência. O caso foi registrado no 2º Distrito Policial de Taboão da Serra.