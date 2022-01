Direto da redação

Na manhã desta segunda-feira (31) um homem suspeito de roubo morreu ao trocar tiros com policiais na estrada do Campo Limpo, divisa com Taboão da Serra.

O trânsito ficou complicado na região, parte da via foi bloqueada e os veículos tiveram que fazer desvios. Nesse momento os bloqueios foram encerrados, entretanto o trânsito ainda continua intenso.