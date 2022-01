Homem que aterroriza vizinhos com facão em Taboão da Serra é internado

Direto da reação

Na tarde desta segunda-feira (10), o Balanço Geral mostrou a dramática denúncia de moradores de do bairro do Jardim Novo Record em Taboão da Serra, contra um vizinho que tem aterrorizado a todos com agressões e ameaças. O homem de 34 anos já foi flagrado agredindo um funcionário de uma funerária, quebrando portões da vizinhança e ameaçando moradores com um facão.

Até mesmo a família de Daniel se preocupa com os ataques e já não sabe o que fazer. O homem chegou a ser internado algumas vezes, mas conseguiu escapar em todas. Agora, após a denúncia no Balanço Geral, o homem foi encaminhado ao hospital mais uma vez.

