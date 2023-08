Homem rouba carro em Taboão, bate em poste durante perseguição policial no Morumbi e é preso

Direto da redação

Câmeras de segurança registraram o momento em que um homem bateu o carro que havia acabado de roubar enquanto fugia de uma viatura da Polícia Militar pelo bairro Morumbi, Zona Sul de São Paulo. O veículo havia acabado de ser roubado no Largo do Taboão, em Taboão da Serra. Durante o assalto, a vítima pulou do carro em movimento.

Um motociclista que passava pelo local acionou a Polícia Militar, que acabou localizando o ladrão instantes depois e iniciou a perseguição.

Nas imagens, é possível ver que o suspeito conduzia o veículo em alta velocidade durante a perseguição, quando na rua Doutor Luiz Migliano perdeu controle da direção e bateu contra um poste. Devido à força do impacto, o carro chegou a rodar.

Após a batida, os policiais constataram que o homem estava armado. Ele foi levado até um hospital e, na sequência, para o 34º DP, onde ficou à disposição da Justiça.