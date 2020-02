Homem sequestra ônibus no Capão Redondo, mas é baleado e preso em Itapecerica da Serra

Direto da redação

No final da madrugada deste domingo (23), um homem sequestrou ônibus da Viação Miracatiba com passageiros no Terminal do Metrô Capão Redondo, na Zona Sul de São Paulo.

A Polícia Militar foi acionada e conseguiu interceptar o ônibus em Itapecerica da Serra, após perseguição em alta velocidade. Durante o trajeto, o homem teria colidado em vários carros.

A PM chegou a balear o homem, após ele tentar jogar o ônibus contra os policiais. Ele foi socorrido ao Hospital Geral de Itapecerica da Serra. Nenhum passageiro ficou ferido.