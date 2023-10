Homenageados recebem o título de Cidadão Taboanense em sessão solene; Com direito a pedido de casamento

Por Samara Matos, na redação

Os vereadores de Taboão da Serra entregaram na noite desta sexta-feira (6) os títulos de Cidadão Taboanense a personalidades como o MC Daniel, o Deputado Federal Celso Russomanno, a Jornalista Sandra Pereira (do Jornal Na Net), empresários e políticos.

“Essa cerimônia ficou marcada – foi inusitada- com o pedido de casamento do vereador Dr. Ronaldo Onishi, a casa estava completamente cheia, foi uma linda festa. A Câmara deu uma aula de cidadania e humanidade, resgatamos o real sentido da festa. Esse título é a maior honraria que temos em Taboão da Serra, uma homenagem às pessoas que fizeram e fazem a diferença na cidade. Nada mais justo do que reconhecer publicamente o Cidadão Taboanense”, diz André Egydio, presidente da Câmara Municipal.

MC Daniel

Daniel Amorim Nicola foi um dos homenageados com o título de Cidadão Taboanense . Mais conhecido como MC. Daniel, aos 25 anos de idade, o cantor de funk é natural de Taboão da Serra e tem um público gigantesco. No Instagram, por exemplo, é seguido por quase 14 milhões fãs. O MC foi escolhido pelo vereador Enfermeiro Rodney.

“Receber o Título de Cidadão Taboanense está sendo uma honra incrível, um momento histórico em minha vida”diz Mc. Daniel

Celso Russomanno

O Deputado Federal também recebeu o Título pelo vereador Carlinhos do Leme. Celso é jornalista, bacharel em Direito, especializado em defesa do Direito do Consumidor, Deputado federal em seu sexto mandato.

“É um prazer muito grande estar aqui recebendo uma homenagem que me honra muito como cidadão de Taboão da Serra me trás muito orgulho. Eu sempre fui muito votado aqui na cidade e a população me recebe sempre com muito carinho. Quero agradecer o vereador Carlinhos do Leme em nome de toda a Câmara que votou a favor”. diz o Deputado Russomanno

Pedido de Casamento

O vereador Dr. Ronaldo Onishi protagonizou um momento amoroso durante a entrega do Título à sua namorada e homenageada da noite, a jornalista Sandra Pereira. Onishi pediu Sandra Pereira em casamento. O pedido surpreendeu toda câmara, o vereador chamou a família e no discurso de homenagem à entrega do título fez o pedido, o momento marcou a cerimônia e ficou para a história da cidade de Taboão da Serra.

Título de Cidadão Taboanense

Dr. André da Sorriso homenageia Dr. Hélio Bressan e Carlos Antonio de Almeida

Anderson Nóbrega -homenageia Flávio Yoshio Saldanha Fukuda e Dr. Ednei Eiji Oshima

Alex Bodinho -homenageia Fabio Martins Silva

Carlinhos do Leme -homenageia Celso Russomanno e Ana Lúcia de Jesus Silva

Celso Gallo -homenageia Olympio Savazzi Junior e Gilcilanio Severino da Silva

Érica Franquini -homenageia Francisco Rossi e Wellington Carlos da Silva

Joice Silva -homenageia Pe. Rogério Andrade Santeri e Maria Isabel Gomes Rosa

Luzia Aprígio -homenageia Dr. José Vanderlei Santos e Dra. Aparecida Janduci

Nezito -homenageia Dr. Ronaldo Onishi e Antônio Lisboa da Silva

Marcos Paulo de Oliveira- homenageia Charles Müller de Oliveira e Dr. Richard Willian de Oliveira

Enfermeiro Rodney- homenageia Valter Pereira de Oliveira e Daniel Amorim Nicola (MC Daniel)

Dr. Ronaldo Onishi -homenageia Milton Baptista de Souza Filho e Sandra Pereira da Silva

Sandro Ayres- homenageia Marília Ferreira Dias da Silva e Clovis da Silva Jordão