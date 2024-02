Honraria: Governador Tarcísio de Freitas agora é Cidadão Taboanense

Da CMTS

Na volta das sessões legislativas, os vereadores de Taboão da Serra aprovaram nesta terça-feira, dia 6, por unanimidade, o projeto que concede ao governador Tarcísio de Freitas o “Título de Cidadão Taboanense”. A Câmara Municipal negocia com a assessoria do Governo do Estado de São Paulo a melhor data para a entrega da honraria.

“Esse era um projeto que os vereadores já discutiam e com a notícia das obras para extensão do metrô até a nossa cidade, achamos que essa honraria para nosso governador é mais do que merecida”, afirma o presidente Dr. André da Sorriso.

O título é o reconhecimento do poder legislativo às pessoas, de Taboão e de outras cidades, mas que possuem trabalho relevante e de grande importância para Taboão da Serra.

“O Governador Tarcísio de Freitas em pouco mais de um ano à frente do governo já fez muito por Taboão da Serra. Queremos recebê-lo em nossa cidade, entregar esse título de Cidadão Taboanense como forma de gratidão por todas as obras e investimentos que estamos e iremos receber nos próximos anos”, completa o presidente Dr. André.

Na mesma sessão, os parlamentares aprovaram os nomes das pessoas que vão receber a Medalha 19 de Fevereiro, honraria em homenagem ao aniversário de emancipação político-administrativa do município.