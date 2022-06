Hospital e Maternidade São Luiz Osasco abre vagas para enfermeiros

Direto da redação

O Hospital e Maternidade São Luiz, em Osasco, está com vagas de emprego abertas para enfermeiros em diversas especialidades. As oportunidades foram divulgadas nesta segunda-feira (30), no portal Vagas.com. Os interessados em participar do processo de seleção para as vagas de emprego abertas no Hospital e Maternidade São Luiz, em Osasco, devem acessar o site Vagas.com (https://www.vagas.com.br/vagas-de-s%C3%A3o-luiz-osasco?ordenar_por=mais_recentes) para candidatar-se e obter mais informações